СБУ будет расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы – нардеп

СБУ открыла уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегации на переговорах в Минске.

Источник: народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook

Прямая речь Вятровича: "Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанные в моем обращении" отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме".

Что было раньше: Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ расследовать возможную государственную измену со стороны Ермака и Кучмы.

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