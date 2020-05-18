Все разделы
Укр / Рус

СБУ будет расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы – нардеп

Понедельник, 18 мая 2020, 19:06

СБУ открыла уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегации на переговорах в Минске.

Источник: народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook

Прямая речь Вятровича: "Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанные в моем обращении" отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме".

Что было раньше: Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ расследовать возможную государственную измену со стороны Ермака и Кучмы.

Предыстория:

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
  • Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.
  • Ни 25-го,ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
  • Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
  • 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украинская правда
Темы: СБУМинские соглашенияДонбассоккупацияАндрей Ермак


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский сделает два больших исламских праздника государственными и построит новую мечеть

фотоМинистр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО

Запуск автотранспорта после карантина: Минздрав подготовил рекомендации

В Киеве возобновляют работу спортзалы, рынки и крупные магазины

В Кабмине подумывают запустить общественный транспорт. Но не во всех регионах

инфографикаУкраинцы ответили, как бы голосовали за Зеленского и Порошенко год спустя

Все главные новости...
СБУ
Украина экстрадировала одного из ключевых лидеров "ИДИЛ"
В СБУ говорят, что вызвали Стерненка не для подозрения: под стенами здания акция
СБУ обнародовала данные из архивов КГБ о попытках крымских татар вернуться в Крым
Последние новости
19:34
В Италии впервые с начала карантина от коронавируса умерли меньше 100 человек
19:33
фотоУкраина экстрадировала одного из ключевых лидеров "ИДИЛ"
19:30
Из-за новой вспышки Covid под карантин попали 108 миллионов китайцев – Bloomberg
19:11
Рада не будет рассматривать законопроект об игорном бизнесе на этой неделе
19:06
документСБУ будет расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы – нардеп
19:02
Rozetka открыла первый офлайн-магазин во Львове
18:59
Франция и Германия предложили фонд восстановления от коронавируса в 500 млрд евро
18:58
Нефть продолжает активно дорожать, спрос восстанавливается
18:51
Антикоррупционный суд отменил заочный арест министра времен Януковича
18:35
В Испании суточная смертность от коронавируса меньше 100 второй день подряд
Все новости...