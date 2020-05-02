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Погода на вихідні: в Україні буде по-літньому тепло, місцями дощитиме

Субота, 2 травня 2020, 10:31

На території України 2 травня очікуються короткочасні дощі та грози, вдень повітря прогріється від 15 до 27 градусів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі: У суботу, 2 травня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних, вдень і в більшості північних, центральних та Одеській областях короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території - без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у східних та Дніпропетровській областях до 27° тепла, у західних областях до +20°.

У Києві 2 травня вдень короткочасний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 20-22°. У Київській області вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень від 19° до 24° тепла.

 

3-4 травня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози (вночі 3 травня на Лівобережжі, вдень 4 травня у більшості західних областей без істотних опадів).

Вітер південно-східний (3 травня в західних областях, 4 травня на Правобережжі північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях 19-24° тепла.

У західних областях вночі 5-10°, вдень плюс 14-19°.

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Теми: погодаУкраїнаКиїв


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