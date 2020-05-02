Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло, местами дожди
На территории Украины 2 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется от 15 до 27 градусов.
Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали: В субботу, 2 мая в Украине облачно с прояснениями. Ночью в западных, днем и в большинстве северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы.
На остальной территории - без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в восточных и Днепропетровской областях до 27° тепла, в западных областях до +20 °.
В Киеве 2 мая днем кратковременный дождь. Температура ночью около 10°, днем 20-22°. В Киевской области днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем от 19° до 24° тепла.
3-4 мая в Украине облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы (ночью 3 мая на Левобережье, днем 4 мая во большинстве западных областей без существенных осадков).
Ветер юго-восточный (3 мая в западных областях, 4 мая на Правобережье северо-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях 19-24° тепла.
В западных областях ночью 5-10 °, днем плюс 14-19 °.