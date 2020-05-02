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В Іонічному морі припинили пошуки членів екіпажу гелікоптера НАТО

Субота, 2 травня 2020, 16:38
В Іонічному морі припинили пошуки членів екіпажу гелікоптера НАТО

Після прочісування Іонічного моря зі своїми союзниками по НАТО військовий корабель канадських збройних сил офіційно припинив пошуки членів екіпажу гелікоптера, який розбився біля берегів Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTV News.

Пошуки п'яти загиблих членів екіпажу в результаті катастрофи вертольота "Циклон" тривали три дні і тепер офіційно завершені, повідомили канадські військові.

Шість військовослужбовців перебували на борту вертольота, коли він впав у Середземному морі, повертаючись на фрегат HMCS Fredericton, що базується в Галіфаксі.

Fredericton, а також турецькі, італійські, грецькі кораблі, вертольоти і літаки ретельно обшукали район в пошуках членів екіпажу.

Під час пошуків було знайдене тіло лейтенанта Еббігейл Каубро і уламки гелікоптера.

Канадські військові заявили, що вони також виявили останки людей, які імовірно знаходилися на борту вертольота, але їх поки не вдалося ідентифікувати.

Вертоліт Sikorsky CH-148 Cyclone, що базувався на канадському фрегаті Fredericton, зазнав аварії під час польоту в водах між Грецією і Італією.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКанадаГреція
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