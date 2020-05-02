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В Іонічному морі припинили пошуки членів екіпажу гелікоптера НАТО

Субота, 2 травня 2020, 16:38

Після прочісування Іонічного моря зі своїми союзниками по НАТО військовий корабель канадських збройних сил офіційно припинив пошуки членів екіпажу гелікоптера, який розбився біля берегів Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTV News.

Пошуки п'яти загиблих членів екіпажу в результаті катастрофи вертольота "Циклон" тривали три дні і тепер офіційно завершені, повідомили канадські військові.

Шість військовослужбовців перебували на борту вертольота, коли він впав у Середземному морі, повертаючись на фрегат HMCS Fredericton, що базується в Галіфаксі.

Fredericton, а також турецькі, італійські, грецькі кораблі, вертольоти і літаки ретельно обшукали район в пошуках членів екіпажу.

Під час пошуків було знайдене тіло лейтенанта Еббігейл Каубро і уламки гелікоптера.

Канадські військові заявили, що вони також виявили останки людей, які імовірно знаходилися на борту вертольота, але їх поки не вдалося ідентифікувати.

Вертоліт Sikorsky CH-148 Cyclone, що базувався на канадському фрегаті Fredericton, зазнав аварії під час польоту в водах між Грецією і Італією.

Теми: НАТОКанадаГреція


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