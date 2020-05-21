Юристи Лероса вимагають повернути справу "плівок Єрмака" в НАБУ

Адвокати нардепа Гео Лероса направили скаргу до Офісу генерального прокурора з вимогою повернути попередню правову кваліфікацію справи про так звані "плівки Єрмака" та повернути її з СБУ до Національного антикорупційного бюро.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, у Facebook

Деталі: В юрфірмі нагадали, що кримінальне провадження відкрите 30 березня за заявою Лероса щодо "плівок Єрмака" прокурори САП перекваліфікували з ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) на ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України (замах на шахрайство) та визначили його підслідність за поліцією.

У свою чергу, 22 квітня заступник генпрокурора визначив підслідність цієї справи вже за Службою безпеки України та об’єднав з кримінальним провадженням СБУ за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Адвокати вимагають повернути попередню правову кваліфікацію справи та повернути її до НАБУ у зв’язку із наступним:

за 18 днів, які пройшли з дня відкриття провадження НАБУ до її перекваліфікації зі ст. 369 на ст. 190 КК, просто неможливо було визначити, що йдеться саме про шахрайство, а не корупцію;

з самих відео та публічно доступних матеріалів, наприклад, коментарів інших фігурантів відеозаписів, випливає, що голові ОП Андрію Єрмаку було відомо про діяльність його брата щодо "підбору персоналу" і що він навіть отримав частину грошей від "кандидатів". То чи могли детективи НАБУ за 18 днів переконатись, що Андрій Єрмак не знав та не отримував грошей, щоб були наявні підстави для перекваліфікації? - звісно, що ні;

при цьому, в завдання кримінального судочинства входить притягнення особи до відповідальності саме за той злочин, який вона вчинила, а не за якийсь інший. Тому й розслідуванню підлягають всі можливі обставини та версії, а не тільки найбільш політично прийнятні.

Окрім того, кажуть в "Міллері", від імені Гео Лероса надіслано нову заяву про вчинення кримінального правопорушення до НАБУ з проханням внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про подію за правовою кваліфікацією за ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

"Офіс Генерального прокурора, поговоріть з нами!" - закликали в юркомпанії.

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Передісторія: Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.

Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.

Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса. Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.

20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в справі "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.