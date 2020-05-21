Юристы Лероса требуют вернуть дело о "пленках Ермака" в НАБУ

Адвокаты нардепа Гео Лероса направили жалобу в Офис генерального прокурора с требованием вернуть предыдущую правовую квалификацию делу о так называемых "пленки Ермака" и вернуть его из СБУ в Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая защищает Лерос, в Facebook

Детали: В юрфирме напомнили, что уголовное производство, открытое 30 марта по заявлению Лероса по "пленкам Ермака", прокуроры САП переквалифицировали с ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) на ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины (покушение на мошенничество) и определили его подследственность за полицией.

В свою очередь, 22 апреля заместитель генпрокурора определил подследственность этого дела уже за Службой безопасности Украины и объединил с уголовным производством СБУ по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Адвокаты требуют вернуть предыдущую правовую квалификацию дела и вернуть его в НАБУ в связи со следующим:

за 18 дней, прошедших со дня открытия производства НАБУ до его переквалификации со ст. 369 на ст. 190 УК просто, невозможно было определить, что речь идет именно о мошенничестве, а не коррупции;

из самих видео и публично доступных материалов, например, комментариев других фигурантов видеозаписей, следует, что председателю ОП Андрею Ермаку было известно о деятельности его брата по "подбору персонала" и он даже получил часть денег от "кандидатов". Так могли ли детективы НАБУ за 18 дней убедиться, что Андрей Ермак не знал и не получал денег, чтобы имелись основания для переквалификации? – конечно, что нет;

при этом, в задачи уголовного судопроизводства входит привлечение лица к ответственности именно за то преступление, которое оно совершило, а не за какое-то другое. Поэтому и расследованию подлежат все возможные обстоятельства и версии, а не только наиболее политически приемлемые.

Кроме того, говорят в "Миллере", от имени Гео Лерос отправлено новое заявление о совершении уголовного преступления в НАБУ с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о происшествии по правовой квалификации по ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

"Офис Генерального прокурора, поговорите с нами!" - призвали в юркомпании.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория: Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса. Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления, и он знает, кто стоит за этими записями.