Новини 21 травня: День вишиванки, послаблення у Києві

Зеленські привітали з днем вишиванки та подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо, із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 равня – метро — актуальні новини 21 травня.

Про День вишиванки

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді привітали українців всього світу з Днем вишиванки, виклавши фото в ошатних сорочках українського бренду.

Пізніше бренд ETNODIM захейтили через те, що вони виклали на свою офіційну сторінку у Facebook фото Зеленського з дружиною у їх вишиванках.

А ще Google створив яскравий дудл до Дня вишиванки.

Про столичні послаблення

У Києві з 23 травня повноцінно запрацює наземний транспорт, а з 25 травня відновить роботу метрополітен.

Також у столиці з 1 червня відновиться робота дитячих садочків, навчання у випускників у школах та вишах, функціонування спортзалів.

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