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Новости 21 мая: День вышиванки, ослабления в Киеве

Четверг, 21 мая 2020, 22:06

Зеленские поздравили с Днем вышиванки и подарили рубашки Трампу, Макрону и Трюдо, с 23 мая в Киеве откроют наземный транспорт, с 25 мая – метро — актуальные новости 21 мая.

О Дне вышиванки

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки, выставив фото в опрятных рубашках украинского бренда.

Позднее бренд ETNODIM захейтили из-за того, что они выставили на свою официальную страницу в Facebook фото Зеленского с женой в их вышиванках.

А еще Google создал яркий дудл ко Дню вышиванки.

О столичных ослаблениях

В Киеве с 23 мая полноценно заработает наземный транспорт, а с 25 мая возобновит работу метрополитен.

Также в столице с 1 июня возобновится работа детских садов, учеба у выпускников в школах и вузах, функционирование спортзалов.

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