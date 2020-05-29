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Венедіктова доручила "копати" під Холодницького – нардеп

П'ятниця, 29 травня 2020, 11:58

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику Андрію Любовичу провести службове розслідування щодо діяльності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" Гео Лероса

Дослівно Лерос: "Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеному заму Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань".

Деталі: В опублікованому листі йдеться про службове розслідування щодо Холодницького на підставі наказу Венедіктової від 26 травня. 

"Прошу надати відомості, що характеризують Холодницького, в т.ч. щодо переміщення його в органах прокуратури; про перебування його у відпустках та на лікуванні за період з 01.01.2019; а також щодо надходження дисциплінарних скарг, результатів їх розгляду (за весь період)", - йдеться в опублікованому Леросом листі.

Відзначається, що вказаний перелік не є вичерпним, а інформацію, зважаючи на "стислі терміни службового розслідування", необхідно надати до 29 травня.

Холодницький зазначив "УП", що не буде коментувати рішення Венедіктової, аби його коментар не розцінили, як "тиск" на комісію.

Звідки у Лероса відповідний документ, він не повідомив.

 

Нагадаємо:

  • 26 травня Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.
  • Зокрема, Венедіктова згадала провальну справу щодо нинішнього нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, що стосується самовільного захоплення земельної ділянки в Пущі Водиці ще у 2009 році, провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, справу щодо народного депутата Валерія Іщенка, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці" та інші справи щодо топ-посадовців.
  • Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури опублікували лист у відповідь, у якому висловили незгоду з твердженням генпрокурора щодо бездіяльності САП та нагадали Венедіктовій, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.
  • Також у відомстві дорікнули Венедіктовій за послаблення авторитету правоохоронних органів та заявили, що "політичні еліти" хочуть використовувати САП у своїх цілях.
  • За словами Холодницького, претензії Венедіктової стали для нього "повним нєжданчиком".

Українська правда
Теми: ХолодницькийВенедіктова


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