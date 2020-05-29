Венедіктова доручила "копати" під Холодницького – нардеп

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику Андрію Любовичу провести службове розслідування щодо діяльності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" Гео Лероса

Дослівно Лерос: "Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеному заму Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань".

Деталі: В опублікованому листі йдеться про службове розслідування щодо Холодницького на підставі наказу Венедіктової від 26 травня.

"Прошу надати відомості, що характеризують Холодницького, в т.ч. щодо переміщення його в органах прокуратури; про перебування його у відпустках та на лікуванні за період з 01.01.2019; а також щодо надходження дисциплінарних скарг, результатів їх розгляду (за весь період)", - йдеться в опублікованому Леросом листі.

Відзначається, що вказаний перелік не є вичерпним, а інформацію, зважаючи на "стислі терміни службового розслідування", необхідно надати до 29 травня.

Холодницький зазначив "УП", що не буде коментувати рішення Венедіктової, аби його коментар не розцінили, як "тиск" на комісію.

Звідки у Лероса відповідний документ, він не повідомив.

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