Венедіктова доручила "копати" під Холодницького – нардеп
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику Андрію Любовичу провести службове розслідування щодо діяльності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" Гео Лероса
Дослівно Лерос: "Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеному заму Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань".
Деталі: В опублікованому листі йдеться про службове розслідування щодо Холодницького на підставі наказу Венедіктової від 26 травня.
"Прошу надати відомості, що характеризують Холодницького, в т.ч. щодо переміщення його в органах прокуратури; про перебування його у відпустках та на лікуванні за період з 01.01.2019; а також щодо надходження дисциплінарних скарг, результатів їх розгляду (за весь період)", - йдеться в опублікованому Леросом листі.
Відзначається, що вказаний перелік не є вичерпним, а інформацію, зважаючи на "стислі терміни службового розслідування", необхідно надати до 29 травня.
Холодницький зазначив "УП", що не буде коментувати рішення Венедіктової, аби його коментар не розцінили, як "тиск" на комісію.
Звідки у Лероса відповідний документ, він не повідомив.
Нагадаємо:
- 26 травня Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.
- Зокрема, Венедіктова згадала провальну справу щодо нинішнього нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, що стосується самовільного захоплення земельної ділянки в Пущі Водиці ще у 2009 році, провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, справу щодо народного депутата Ярослава Дубневича, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці" та інші справи щодо топ-посадовців.
- Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури опублікували лист у відповідь, у якому висловили незгоду з твердженням генпрокурора щодо бездіяльності САП та нагадали Венедіктовій, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.
- Також у відомстві дорікнули Венедіктовій за послаблення авторитету правоохоронних органів та заявили, що "політичні еліти" хочуть використовувати САП у своїх цілях.
- За словами Холодницького, претензії Венедіктової стали для нього "повним нєжданчиком".