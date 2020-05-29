Венедиктова поручила "копать" под Холодницкого – нардеп

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила своему заместителю Андрею Любовичу провести служебное расследование относительно деятельности руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Гео Лероса

Дословно: "Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному новоназначенного заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач".

Детали: В опубликованном письме говорится о служебном расследовании относительно Холодницкого на основании приказа Венедиктовой от 26 мая.

"Прошу предоставить сведения, характеризующие Холодницкого, в т.ч. по перемещению его в органах прокуратуры, о пребывании его в отпусках и на лечении за период с 01.01.2019, а также о поступлении дисциплинарных жалоб, результатов их рассмотрения (за весь период)", - говорится в опубликованном Леросом письме.

Отмечается, что указанный перечень не является исчерпывающим, а информацию, принимая во внимание "короткие сроки служебного расследования", необходимо предоставить до 29 мая.

Холодницкий отметил "УП", что не будет комментировать решение Венедиктовой, чтобы его слова не расценили, как "давление" на комиссию.

Напомним: