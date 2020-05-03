Коронавірус у російських військових: у РФ розповіли про 2,7 тисячі хворих

Станом на 2 травня коронавірус виявили у 1 177 російських військовослужбовців, у 1 195 вихованців ВНЗ Міноборони РФ і у 322 осіб, які є персоналом цього в військового відомства.

Джерело: бюлетень Міністерства оборони Росії

Деталі: У Російській армії і військових навчальних закладах з березня по 2 травня виявили 2 694 хворих коронавірусом.

Крім них, перше тестування показало зараження приблизно ще 200 вихованців військових училищ.

Коронавірус за зазначений час виявили:

- у 1177 військовослужбовців Збройних сил РФ, 345 осіб з яких госпіталізовані, а 317 - поміщені в ізолятори за місцем служби, в цивільних лікарнях перебувають 10 осіб, а ще 505 - вдома на самоізоляції. Одужали 145 осіб;

- 322 людини серед цивільного персоналу ЗС РФ;

- у 1 195 військовослужбовців в навчальних закладах, в тому числі курсантів і слухачів російських військових вузів;

у 209 учнів в чотирьох військових училищах РФ за результатами первинного тестування.

Нагадаємо: У Росії за добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 9 623. Всього з початку епідемії в країні підтверджено 124 054 хворих.