Ще 2 військових та 3 прикордонника заразилися коронавірусом

У Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 48 осіб, також 33 людини в ЗСУ уже вилікувалися, а 2 – померли. В ДПСУ хворіють 17 прикордонників, 3 хворих виявили за минулу добу.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ, ДПСУ

Дослівно ЗСУ: "На 07.00 04 травня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 48 осіб.

За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Повідомляється, що один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону).

У Чернівецькій області ще один військовослужбовець лікується вдома.

Стан здоров’я обох пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

На ізоляції та самоізоляції в ЗСУ перебуває – 311 осіб. При цьому у 107 військовослужбовців період ізоляції закінчується і найближчі три доби.

У командуванні відзначили, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Крім того за минулу добу захворіли 3 прикордонника в Одеській області.

Загалом, із 17 військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які хворіють на COVID-19 одужав 1 військовослужбовець.