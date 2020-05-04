Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще 2 військових та 3 прикордонника заразилися коронавірусом

Понеділок, 4 травня 2020, 11:52
Ще 2 військових та 3 прикордонника заразилися коронавірусом

У Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 48 осіб, також 33 людини в ЗСУ уже вилікувалися, а 2 – померли. В ДПСУ хворіють 17 прикордонників, 3 хворих виявили за минулу добу.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ, ДПСУ

Дослівно ЗСУ: "На 07.00 04 травня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 48 осіб.

За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Повідомляється, що один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону).

 У Чернівецькій області ще один військовослужбовець лікується вдома.

Стан здоров’я обох пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

На ізоляції та самоізоляції в ЗСУ перебуває – 311 осіб. При цьому у 107 військовослужбовців період ізоляції закінчується і найближчі три доби.

У командуванні відзначили, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Крім того за минулу добу захворіли 3 прикордонника в Одеській області.

Загалом, із 17 військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які хворіють на COVID-19 одужав 1 військовослужбовець.

Українська правда
Теми: Збройні силиПрикордонна службакоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Збройні сили
За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
"Назарчик просто знає, що тато десь є, махає ручкою його фотографії". Історія командира роти, який загинув у 26 років
Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: