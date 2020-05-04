Усі розділи
Укр / Рус

Ще 2 військових та 3 прикордонника заразилися коронавірусом

Понеділок, 4 травня 2020, 11:52

У Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 48 осіб, також 33 людини в ЗСУ уже вилікувалися, а 2 – померли. В ДПСУ хворіють 17 прикордонників, 3 хворих виявили за минулу добу.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ, ДПСУ

Дослівно ЗСУ: "На 07.00 04 травня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 48 осіб.

За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Повідомляється, що один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону).

 У Чернівецькій області ще один військовослужбовець лікується вдома.

Стан здоров’я обох пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

На ізоляції та самоізоляції в ЗСУ перебуває – 311 осіб. При цьому у 107 військовослужбовців період ізоляції закінчується і найближчі три доби.

У командуванні відзначили, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Крім того за минулу добу захворіли 3 прикордонника в Одеській області.

Загалом, із 17 військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які хворіють на COVID-19 одужав 1 військовослужбовець.

Українська правда
Теми: Збройні силиПрикордонна службакоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяЧерез рік реального президентства: за Зеленського готові проголосувати понад 40% виборців

Уряд збирається на позачергове засідання щодо послаблення карантину

Тимошенко стала доларовою мільйонеркою

Розвідка США з'ясувала, навіщо Китай приховав дані про коронавірус

Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці

інфографіка15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень

Усі головні новини...
Збройні сили
У ЗСУ за минулу добу коронавірус виявили у 4 осіб
Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі постраждали троє українських бійців
У Збройних Силах ще один випадок коронавірусу
Останні новини
12:58
В Іспанії "нульова фаза" скасування карантину: відкрили магазини і перукарні
12:56
Курс валют на 4 травня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
12:53
Януковича повторно викликали до ДБР
12:43
Кличко повідомив про зменшення кількості киян з коронавірусом
12:40
Доходи держбюджету у квітні недовиконані на 11,6%
12:29
таблицяЧерез рік реального президентства: за Зеленського готові проголосувати понад 40% виборців
12:22
Уряд збирається на позачергове засідання щодо послаблення карантину
12:15
Трамп заявив, що від коронавірусу помре до 100 тисяч американців
11:52
Ще 2 військових та 3 прикордонника заразилися коронавірусом
11:50
Реєстрації нових ФОПів зростають, кількість вакансій — теж
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!