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Еще 2 военных и 3 пограничника заразились коронавирусом

Понедельник, 4 мая 2020, 11:52
Еще 2 военных и 3 пограничника заразились коронавирусом

В Вооруженных силах острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 48 человек, 33 человека в ВСУ уже вылечились, а 2 - умерли. В ГПСУ болеют 17 пограничников, 3 больных обнаружили за минувшие сутки.

Источник: командование медицинских сил ВСУ, ГПСУ

Дословно: "На 07.00 4 мая в Вооруженных силах острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 48 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: Сообщается, что один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона).

В Черновицкой области еще один военнослужащий лечится дома.

Состояние здоровья обоих пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

На изоляции и самоизоляции в ВСУ находится - 311 человек. При этом в 107 военнослужащих период изоляции заканчивается и ближайшие трое суток.

В командовании отметили, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Кроме того за минувшие сутки заболели 3 пограничника в Одесской области.

В общем, из 17 военнослужащих и работников Госпогранслужбы, страдающих COVID-19 выздоровел 1 военнослужащий.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыПограничная службакоронавирусCovid-2019
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