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Справа Гандзюк: суд над Павловським не відбувся через відсутність інтернету

Понеділок, 4 травня 2020, 17:51

Судове засідання щодо підозрюваного у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського в Одесі перенесли через відсутність інтернету в СІЗО.

Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook

Дослівно: "Тобто, всі знали, що сьогодні відбудеться важливе судове засідання. Має вирішуватись питання залучення потерпілих. Суд заздалегідь погодив можливість участі сторін по відео-зв'язку. А СІЗО СБУ, де знаходиться під вартою Павловський, сьогодні повідомило, що в них нема інтернету".

Деталі: Наступне засідання призначили на 25 травня.
Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор ІринаВенедіктова тисне на її батька.
  • 30 березня суд продовжив термін триманняОлексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. 

Українська правда
Теми: напад на ГандзюксудСІЗООдеса


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