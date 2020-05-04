Справа Гандзюк: суд над Павловським не відбувся через відсутність інтернету
Судове засідання щодо підозрюваного у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського в Одесі перенесли через відсутність інтернету в СІЗО.
Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook
Дослівно: "Тобто, всі знали, що сьогодні відбудеться важливе судове засідання. Має вирішуватись питання залучення потерпілих. Суд заздалегідь погодив можливість участі сторін по відео-зв'язку. А СІЗО СБУ, де знаходиться під вартою Павловський, сьогодні повідомило, що в них нема інтернету".
Деталі: Наступне засідання призначили на 25 травня.
Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.
- 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор ІринаВенедіктова тисне на її батька.
- 30 березня суд продовжив термін триманняОлексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію.