Справа Гандзюк: суд над Павловським не відбувся через відсутність інтернету

Судове засідання щодо підозрюваного у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського в Одесі перенесли через відсутність інтернету в СІЗО.

Джерело: спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook

Дослівно: "Тобто, всі знали, що сьогодні відбудеться важливе судове засідання. Має вирішуватись питання залучення потерпілих. Суд заздалегідь погодив можливість участі сторін по відео-зв'язку. А СІЗО СБУ, де знаходиться під вартою Павловський, сьогодні повідомило, що в них нема інтернету".

Деталі: Наступне засідання призначили на 25 травня.

Що було раніше: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

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