Друзі Гандзюк заявляють, що Венедіктова тисне на її батька

Друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявляють, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.

Джерело: ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook

Деталі: Як заявляють друзі вбитої, після обурливого поста батька Гандзюк у Facebook щодо відсторонення від справи заступника генпрокурора Віктора Трепака новопризначена генпрокурор Ірина Венедіктова "дала команду обласному прокурору Херсонської області терміново везти батька Катерини в Київ, на зустріч з нею та народними депутатами".

За словами авторів заяви, Віктор Гандзюк відмовився їхати до Києва і "ризикувати своїм життям під час офіційного карантину".

Дослівно: "Незважаючи на категоричну відмову кинути лікарню і їхати в Київ, вже другий день продовжуються дзвінки, вмовляння та тиск з боку керівників області".

"Одночасно пан Гандзюк запропонував київським прокурорам поспілкуватись зі своїм адвокатом — Євгенією Закревською. Адвокат Закревська також представляла інтереси Катерини Гандзюк. Але прокурори відмовили.

З цього ми робимо ще один важливий висновок: Венедіктовій насправді байдуже на справу Гандзюк і вона не готова комунікувати з адвокатами Каті і пана Віктора. Вона просто вирішила прикритись татом Катерини, відірвати його від роботи в лікарні під час епідемії, ризикнути його життям, щоб зняти красиву картинку для ЗМІ".

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.

Сама генеральний прокурор потім сказала, що за Трепаком нібито залишаються ті справи, які він проводив, і "це його рішення, якщо він вирішить відійти".

Батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового керівництва прокуратури у розслідуванні цього злочину, зокрема усунення заступника генерального прокурора Віктора Трепака.

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку.

17 березня Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.

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