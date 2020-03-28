Друзі Гандзюк заявляють, що Венедіктова тисне на її батька
Друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявляють, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.
Джерело: ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook
Деталі: Як заявляють друзі вбитої, після обурливого поста батька Гандзюк у Facebook щодо відсторонення від справи заступника генпрокурора Віктора Трепака новопризначена генпрокурор Ірина Венедіктова "дала команду обласному прокурору Херсонської області терміново везти батька Катерини в Київ, на зустріч з нею та народними депутатами".
За словами авторів заяви, Віктор Гандзюк відмовився їхати до Києва і "ризикувати своїм життям під час офіційного карантину".
Дослівно: "Незважаючи на категоричну відмову кинути лікарню і їхати в Київ, вже другий день продовжуються дзвінки, вмовляння та тиск з боку керівників області".
"Одночасно пан Гандзюк запропонував київським прокурорам поспілкуватись зі своїм адвокатом — Євгенією Закревською. Адвокат Закревська також представляла інтереси Катерини Гандзюк. Але прокурори відмовили.
З цього ми робимо ще один важливий висновок: Венедіктовій насправді байдуже на справу Гандзюк і вона не готова комунікувати з адвокатами Каті і пана Віктора. Вона просто вирішила прикритись татом Катерини, відірвати його від роботи в лікарні під час епідемії, ризикнути його життям, щоб зняти красиву картинку для ЗМІ".
Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.
Сама генеральний прокурор потім сказала, що за Трепаком нібито залишаються ті справи, які він проводив, і "це його рішення, якщо він вирішить відійти".
Батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового керівництва прокуратури у розслідуванні цього злочину, зокрема усунення заступника генерального прокурора Віктора Трепака.
Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту
- 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку.
- 17 березня Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.
Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова
Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки