У Києві привідкрили кав’ярні, запрацювали три продуктові ринки

У Києві дозволили працювати кав’ярням на винесення, 5 травня відкрилися перші три ринки – у Голосіївському, Деснянському районі та на станції метро "Лісова".

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Щодо майбутнього послаблення обмежень. Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила столичним кав’ярням працювати на виніс. Це підтримка для бізнесу і справедливе рішення, бо ресторани і кафе працювали на виніс під час обмежень.

Уряд дозволив працювати ринкам, але прописав регламент їхньої роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків щодо їх відповідності нормам і вимогам – у минулі кілька днів жоден із ринків не був готовий відкритися відповідно цим нормам. Вони активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в іншій епідеміологічній ситуації – і зараз будуть поступово відкриватися.

Сьогодні у столиці вже відкрилися три ринки: "Деміївський" у Голосіївському районі, "Маяк" у Деснянському районі і базар на "Лісовій". Завтра мають відкритися Володимирський та Печерський ринки"

Деталі: Кличко закликав всіх киян дотримувати правил безпеки. На ринках важливі, зокрема: дистанція маски, рукавички, дезінфектори.

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