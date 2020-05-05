У Києві привідкрили кав’ярні, запрацювали три продуктові ринки

У Києві дозволили працювати кав’ярням на винесення, 5 травня відкрилися вже три ринки – у Голосіївському, Деснянському районі та на станції метро "Лісова".

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила столичним кав’ярням працювати на виніс…

Уряд дозволив працювати ринкам, але прописав регламент їхньої роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків щодо їх відповідності нормам і вимогам – у минулі кілька днів жоден із ринків не був готовий відкритися відповідно цим нормам. Вони активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в іншій епідеміологічній ситуації – і зараз будуть поступово відкриватися.

Сьогодні у столиці вже відкрилися три ринки: Деміївський у Голосіївському районі, "Маяк" у Деснянському районі і базар на Лісовій. Завтра мають відкритися Володимирський та Печерський ринки"

Деталі: Кличко закликав всіх киян дотримувати правил безпеки. На ринках важливі, зокрема: дистанції, маски, рукавички, дезінфектори, наголосив мер.