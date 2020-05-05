У Києві привідкрили кав’ярні, запрацювали три продуктові ринки
У Києві дозволили працювати кав’ярням на винесення, 5 травня відкрилися перші три ринки – у Голосіївському, Деснянському районі та на станції метро "Лісова".
Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко на щоденному брифінгу
Пряма мова: "Щодо майбутнього послаблення обмежень. Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила столичним кав’ярням працювати на виніс. Це підтримка для бізнесу і справедливе рішення, бо ресторани і кафе працювали на виніс під час обмежень.
Уряд дозволив працювати ринкам, але прописав регламент їхньої роботи. Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків щодо їх відповідності нормам і вимогам – у минулі кілька днів жоден із ринків не був готовий відкритися відповідно цим нормам. Вони активно готувалися, облаштовували необхідні умови для роботи в іншій епідеміологічній ситуації – і зараз будуть поступово відкриватися.
Сьогодні у столиці вже відкрилися три ринки: "Деміївський" у Голосіївському районі, "Маяк" у Деснянському районі і базар на "Лісовій". Завтра мають відкритися Володимирський та Печерський ринки"
Деталі: Кличко закликав всіх киян дотримувати правил безпеки. На ринках важливі, зокрема: дистанція маски, рукавички, дезінфектори.
Передісторія:
- 29 квітня Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. Підставою для відкриття ринків буде рішення представників Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання ринком вимог. Відтак, 872 ринкам дали шанс відкритися.
- 30 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко дозволив роботу ринків під час карантину, але потім скасував свою постанову: з 14 квітня роботу ринків знову заборонили.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.
- 24 квітня Кабінет міністрів оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від динаміки поширення COVID-19.
- 4 травня уряд продовжив дію карантину в Україні до 22 травня, але скасував низку карантинних обмежень з 11 травня.