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В Німеччині за добу виявлено 554 хворих COVID-19

Середа, 6 травня 2020, 01:05

За 5 травня в Німеччині діагностовано 554 випадки інфікування коронавірусом.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 1:00 6 травня в країні діагностовано 166 706 випадків хвороби, 135 100 пацієнт вже одужав, 6993 померли. Перший випадок захворювання COVID-19 в Німеччині виявили 27 січня.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіло 554 особи. Продовжують боротися з хворобою 24 613 пацієнта. 

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Що було раніше:

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкрита до подальшого послаблення коронавірусних обмежень, оскільки спостерігається позитивний розвиток щодо поширення інфекцій у країні. 

Нагадаємо:

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Теми: коронавірускарантинНімеччина


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