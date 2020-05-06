В Німеччині за добу виявлено 554 хворих COVID-19
За 5 травня в Німеччині діагностовано 554 випадки інфікування коронавірусом.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Станом на 1:00 6 травня в країні діагностовано 166 706 випадків хвороби, 135 100 пацієнт вже одужав, 6993 померли. Перший випадок захворювання COVID-19 в Німеччині виявили 27 січня.
За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіло 554 особи. Продовжують боротися з хворобою 24 613 пацієнта.
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Що було раніше:
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкрита до подальшого послаблення коронавірусних обмежень, оскільки спостерігається позитивний розвиток щодо поширення інфекцій у країні.
Нагадаємо:
- У світі з 3 714 983 випадків захворювання 1 235 717 осіб одужала та 257 305 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- 4 травня Німеччина почала відкривати школи, масові заходи заборонені до кінця літа.
- 20 квітня Німеччина послабила карантинні обмеження для невеликих магазинів.
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