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Формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення

Середа, 6 травня 2020, 02:00

Збройні формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення сил Богданівка-Петрівське.

Дослівно: "Сьогодні, 5 травня, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм.

Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей"

Що цьому передувало:

  • Ввечері 5 травня в штабі ООС повідомили, що бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.

Теми: РосіявійнаДонбас


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