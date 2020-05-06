Формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення
Середа, 6 травня 2020, 02:00
Збройні формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення сил Богданівка-Петрівське.
Дослівно: "Сьогодні, 5 травня, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм.
Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей"
Що цьому передувало:
- Ввечері 5 травня в штабі ООС повідомили, що бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.