Збройні формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення сил Богданівка-Петрівське.

Дослівно: "Сьогодні, 5 травня, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм.

Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей"

Що цьому передувало: