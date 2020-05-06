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Коронавірус: за добу у світі померли понад 5 тисяч людей

Середа, 6 травня 2020, 04:38

За останню добу у світі зареєстрували 80 609 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 5742 осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Очолює сумну першість за кількістю летальних випадків за останню добу США, там померло 2329 осіб.

У Великій Британії жертвами захворювання стала 693 особа, у Бразилії – 578, у Франції – 330, в Італії – 236 жертв.

Найбільше нових випадків підтвердили у США – 24 тисяч. За цей період у Росії діагностували 10 тисяч хворих, у Бразилії – майже 7 тисяч.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 698 631 випадків захворювання 1 237 905 осіб одужала та 243 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірус


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