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Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5000 человек

Среда, 6 мая 2020, 04:38

За последние сутки в мире зарегистрировали 80 609 новых случаев заражения Коронавирусная инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5742 человек.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Возглавляет печальное первенство по количеству летальных случаев за последние сутки США, там умерло 2329 человек.

В Великобритании жертвами заболевания стала 693 человек, в Бразилии - 578, во Франции - 330, в Италии - 236 жертв.

Больше всего новых случаев подтвердили в США - 24 тысяч. За этот период в России диагностировали 10000 больных, в Бразилии - почти 7000.

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Напомним:

  • В мире с 3 698 631 случаев заболевания 1 237 905 человек выздоровела и 243 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус


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