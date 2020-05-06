Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5000 человек
Среда, 6 мая 2020, 04:38
За последние сутки в мире зарегистрировали 80 609 новых случаев заражения Коронавирусная инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5742 человек.
Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Возглавляет печальное первенство по количеству летальных случаев за последние сутки США, там умерло 2329 человек.
В Великобритании жертвами заболевания стала 693 человек, в Бразилии - 578, во Франции - 330, в Италии - 236 жертв.
Больше всего новых случаев подтвердили в США - 24 тысяч. За этот период в России диагностировали 10000 больных, в Бразилии - почти 7000.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 3 698 631 случаев заболевания 1 237 905 человек выздоровела и 243 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.