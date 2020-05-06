Усі розділи
Укр / Рус

Словаччина послабила значну частину обмежень: відкрито магазини, ресторани, готелі

Середа, 6 травня 2020, 11:41

Починаючи з середи, у Словаччині скасовано низку коронавірусних обмежень, водночас продовжують діяти вимоги гігієни та соціального дистанціювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Для словаків знову відкрилися тераси ресторанів, готелі, невеликі магазини (крім торгових центрів) та інші сервіси, такі як перукарні, салони краси або манікюрні салони.

У ресторанах слід дотримуватися вимоги соціального дистанціювання і не сидіти більше ніж по двоє осіб за столиком. Ця вимога не поширюється на сім’ї з дітьми. У готелях дозволяється поселення лише в номерах з власною ванною кімнатою, харчування можливе лише в номері.

Крім того, будуть відкриті природні лікувальні джерела і спа-салони за пропозицією лікаря, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об'єкти соціального обслуговування, об'єкти соціального захисту дітей та соціальної опіки та спеціальні освітні установи, зоопарки і ботанічні сади, туристичні об’єкти просто неба, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви.

Кількість людей, які можуть одночасно відвідувати громадські заклади, такі як церкви і музеї, буде обмежена.

Кінотеатри, театри і школи залишаються закритими. 

Станом на 6 травня у Словаччині зафіксували 1429 підтверджених випадків коронавірусу, протягом останньої доби заразилися 8 осіб.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович у понеділок оголосив, що епідеміологічна ситуація в країні дозволяє прискорити вихід з карантину, об’єднавши старт другої та третьої фаз пом’якшень з 6 травня.

Теми: Словаччинакоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Києві - більше півсотні заражень COVID-19, знову спалах у Лаврі

В Україні можуть з'явитися "паспорти здоров'я"

Влітку міжнародне авіасполучення не поновиться – Кулеба

"Нафтогаз" каже, що заплатив за медвантаж з Китаю пів мільярда гривень

В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли

Шанси уряду Шмигаля отримати імунітет на рік "наближаються до нуля" – нардеп

Усі головні новини...
Словаччина
Парламент Словаччини висловив довіру новому уряду
Україна вперше за роки згадана у програмі словацького уряду
Словаччина послаблює карантин: відкриваються магазини і спортмайданчики
Останні новини
12:44
Печерський райсуд відмовився звільнити голову правління Приватбанку
12:35
САП відкрила справу щодо Рябошапки
12:32
У МОЗ розповіли, коли чекати на довгоочікувані захисні костюми медикам
12:32
АМКУ відкриє справу проти "Епіцентра" і "Нової лінії" Герег
12:17
Рябошапка: Зеленський руками Венедіктової повертає звільнених прокурорів
12:15
У Швейцарії найменша кількість нових випадків коронавірусу за два місяці
12:06
За добу в Києві - більше півсотні заражень COVID-19, знову спалах у Лаврі
11:57
В Україні можуть з'явитися "паспорти здоров'я"
11:44
Яйця, вода і бургери: що замовляли українці в Glovo під час карантину
11:43
Тести на COVID-19 перед плановими операціями мають робити безкоштовно – МОЗ
Усі новини...