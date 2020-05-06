Уряд розблокував фінансування кримськотатарського каналу "АTR"
Середа, 6 травня 2020, 19:48
Кабінет міністрів у середу своїм рішенням розблокував фінансування кримськотатарського каналу "АTR" в Україні.
Джерела: Повідомлення Кабінету міністрів
Дослівно: "Урядове рішення передбачає можливість спрямування бюджетних коштів ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант СВ" для телеканалу з логотипом "АТR T".
Деталі: Згідно з документом, кошти підуть на оплату послуг супутникового зв’язку, оренду телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права.
Передісторія:
- 10 лютого ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.
- ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.
- Через проблеми із фінансуванням каналом було на 90% скорочено виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.
Українська правда