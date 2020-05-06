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Правительство разблокировало финансирование крымскотатарского канала АTR

Среда, 6 мая 2020, 19:48
Правительство разблокировало финансирование крымскотатарского канала АTR

Кабинет министров в среду своим решением разблокировал финансирование крымскотатарского канала "АTR" в Украине.

Источники: Сообщение Кабинета министров

Дословно: "Правительственное решение предусматривает возможность направления бюджетных средств ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для телеканала с логотипом "АТR T".

Детали: Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

Предыстория:

  • 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.
  • ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
  • Из-за проблем с финансированием каналом было на 90% сокращено производство собственных программ, сокращенно 45% коллектива, сокращенно выпуски новостей и прекращено прямые эфиры.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровтелевидение
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