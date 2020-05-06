Правительство разблокировал финансирование крымскотатарского канала АTR
Среда, 6 мая 2020, 19:48
Кабинет министров в среду своим решением разблокировал финансирование крымскотатарского канала "АTR" в Украине.
Источники: Сообщение Кабинета министров
Дословно: "Правительственное решение предусматривает возможность направления бюджетных средств ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для телеканала с логотипом "АТR T".
Детали: Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.
Предыстория:
- 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.
- ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
- Из-за проблем с финансированием каналом было на 90% сокращено производство собственных программ, сокращенно 45% коллектива, сокращенно выпуски новостей и прекращено прямые эфиры.
Украинская правда