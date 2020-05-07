Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У помічника Папи Римського виявили коронавірус

Четвер, 7 травня 2020, 11:20

У Ватикані в одного з помічників Папи Римського Франциска виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Інфікований чоловік з початку березня був переведений на віддалений режим роботи. Зараз помічник Папи перебуває вдома під наглядом лікарів.

Це вже 12-й випадок захворювання коронавірусом, який виявили у Ватикані.

Пандемія докорінно змінила спосіб діяльності Ватикану. Цього року Папа Римський святкував Вербну неділю в порожній церкві.

Під час трансляції закритої служби у базиліці Святого Петра він закликав людей не піддаватися страху через пандемію коронавірусу.

83-річний Папа Франциск двічі отримував негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, 6 травня в Італії повідомили про одужання понад 8 тисяч людей – рекордну кількість з початку епідемії. Ця цифра включає частину даних за попередні дні.

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: