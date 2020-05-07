У помощника Папы Римского обнаружили коронавирус

В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Инфицированный с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Пандемия коренным образом изменила деятельность Ватикана. В этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.

Во время трансляции закрытой службы в базилике Святого Петра он призвал людей не поддаваться страху из-за пандемии коронавируса.

83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, 6 мая в Италии сообщили о выздоровлении более 8000 человек - рекордное количество с начала эпидемии. Эта цифра включает часть данных за предыдущие дни.