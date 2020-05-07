Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві захворюваність COVID-19 пішла на спад, але розслаблятися не можна - Кличко

Четвер, 7 травня 2020, 12:10
У Києві захворюваність COVID-19 пішла на спад, але розслаблятися не можна - Кличко

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у ще 24 людей, один випадок - летальний.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 7 травня

Пряма мова: "Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася на 24 людини. Серед них – 5 медиків. Один випадок, на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли від цієї хвороби 29 людей".

 

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловікiв віком від 30 до 64 років, два хлопчики – 12 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Пряма мова: "За минулу добу в Києві одужали 11людей. Усього від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 людей.

Хочу зазначити, що число підтверджених випадків протягом останнього тижня – хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза не відступила. І розслаблятися не можна! Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень".

 

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: