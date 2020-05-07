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У Києві захворюваність COVID-19 пішла на спад, але розслаблятися не можна - Кличко

Четвер, 7 травня 2020, 12:10

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у ще 24 людей, один випадок - летальний.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 7 травня

Пряма мова: "Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася на 24 людини. Серед них – 5 медиків. Один випадок, на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли від цієї хвороби 29 людей".

 

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловікiв віком від 30 до 64 років, два хлопчики – 12 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Пряма мова: "За минулу добу в Києві одужали 11людей. Усього від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 людей.

Хочу зазначити, що число підтверджених випадків протягом останнього тижня – хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза не відступила. І розслаблятися не можна! Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень".

 

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко


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