В Киеве заболеваемость COVID-19 пошла на спад, но расслабляться нельзя - Кличко

За минувшие сутки заболевания коронавирусом подтвердили у еще 24 человек, один случай - летальный.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 7 мая

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом увеличилось на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. умерли от этой болезни 29 человек".

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин возрасте от 30 до 64 лет, два мальчика - 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек.

Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Значит, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений".