У Парижі відбулася церемонія прощання із загиблим українцем з Іноземного легіону
У Парижі в четвер відбулася церемонія вшанування пам'яті двох загиблих військовослужбовців французького Іноземного легіону, серед яких був українець Дмитро Мартинюк.
Як повідомляє "Європейська правда", церемонія транслювалася наживо у Twitter-акаунті Сухопутних сил Франції.
Церемонія прощання традиційно відбулася на площі перед Будинком інвалідів, де розташований Музей армії, а також місця поховання визначних військовиків Франції, включаючи Наполеона.
#HommageEnDirect - Passage sur le pont Alexandre III https://t.co/0Ht9bnV1om— Armée de Terre (@armeedeterre) May 7, 2020
Перед цим траурний кортеж проїхав центром міста, перетнувши міст Олександра III. Через карантинні заходи церемонія проходила з обмеженим доступом.
Мартинюк брав участь в операції "Бархан" і отримав серйозні поранення 23 квітня в Малі під час вибуху саморобного вибухового пристрою. 1 травня він помер у госпіталі від отриманих поранень.
Загиблому українцю було посмертно присвоєно чергове військове звання старший бригадир (старший капрал).