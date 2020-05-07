У Парижі відбулася церемонія прощання із загиблим українцем з Іноземного легіону

У Парижі в четвер відбулася церемонія вшанування пам'яті двох загиблих військовослужбовців французького Іноземного легіону, серед яких був українець Дмитро Мартинюк.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонія транслювалася наживо у Twitter-акаунті Сухопутних сил Франції.

Церемонія прощання традиційно відбулася на площі перед Будинком інвалідів, де розташований Музей армії, а також місця поховання визначних військовиків Франції, включаючи Наполеона.

#HommageEnDirect - Passage sur le pont Alexandre III https://t.co/0Ht9bnV1om — Armée de Terre (@armeedeterre) May 7, 2020

Перед цим траурний кортеж проїхав центром міста, перетнувши міст Олександра III. Через карантинні заходи церемонія проходила з обмеженим доступом.

Мартинюк брав участь в операції "Бархан" і отримав серйозні поранення 23 квітня в Малі під час вибуху саморобного вибухового пристрою. 1 травня він помер у госпіталі від отриманих поранень.

Загиблому українцю було посмертно присвоєно чергове військове звання старший бригадир (старший капрал).