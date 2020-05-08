У Польщі обурені зняттям меморіальних дощок жертвам Катинського злочину в РФ

Польська поліція вимагає від МЗС рішучої реакції у відповідь на зняття в російській Твері меморіальних дощок в пам’ять про жертв Катинського злочину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Я звертаюся до пана міністра: зайняти тверду позицію в цьому питанні і висловити пряму незгоду з діями, які прирікають жертви вбивств у Калініні на повторне знищення", – заявив голова Ради профспілки поліцейських Польщі Рафал Янковський, який вимагає втручання МЗС з приводу видалення дощок на честь жертв Катинського злочину, в тому числі співробітників поліції.

Глава профспілки називає зняття дощок "безпрецедентним" і "ганебним". За його словами, ці дії вписуються в політику брехні щодо Катинського злочину. Рафал Янковський хоче рішучої реакції уряду в ситуації, яка означає "повторне знищення тисяч поліцейських, убитих пострілом в потилицю і похованих на кладовищі в Мєдному".

"Таблички, символ пам'яті про вбитих, повинні повернутися на місце", - додав голова профспілки.

Демонтована в четвер меморіальна дошка, присвячена жертвам Катинського злочину, була двомовною, польсько-російською. Польський напис на ній говорить: "Пам'яті полонених табору в Осташкові, убитих НКВС в Калініні, світові до перестороги - Катинська сім'я". Польський і російський написи розміщені під зображенням хреста, біля основи якого - зображення витягнутих рук, обв'язаних колючим дротом.

На другій з демонтованих дощок напис російською: "Пам'яті закатованих. Тут в 1930-50-і роки знаходилося управління НКВС-МДБ Калінінської області і внутрішня в'язниця".

У період з 1930-х рр. у будівлі на вулиці Радянській, 4 у Твері (мала тоді назву Калінін) розміщувалося управління НКВС Калінінської області (НКВС було згодом перейменовано на Міністерство держбезпеки, МДБ). У штаб-квартирі Управління НКВС розміщувалася внутрішня в'язниця.

Навесні 1940 року, коли за рішенням Політбюро ЦК ВКП (б) розстрілювали польських полонених, що містилися в таборах в Козельську, Осташкові і Старобільську, Дмитро Токарєв був начальником НКВС Калінінської області. У свідченнях 1991 року він точно описав долю близько 6300 ув'язнених табору в Осташкові.

Він запевняв, що сам не брав участі в стратах, організованих співробітниками НКВС, які прибули з Москви. Але він пояснив, що польських полонених перевозили групами з Осташкова у внутрішню в'язницю НКВС в Калініні і там вночі розстрілювали. Тіла перевозили в сусіднє Мєдноє, де їх закопували у видовбані екскаваторами траншеї.