Усі розділи
Укр / Рус

Польща не планує послаблювати карантин до 18 травня

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:26

Польща з найближчого понеділка не переходитиме до наступного етапу послаблення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Уряд не хоче з нового тижня пом'якшувати заборони, тому що поки невідомо, які наслідки для здоров'я принесло, наприклад, відкриття в минулий понеділок торгових центрів.

Найближче ослаблення обмежень заплановано на 18 травня. Тоді мають відкритися тераси в барах, ресторанах і кафе. Також можуть бути ослаблені ліміти пасажирів у трамваях і автобусах.

У середині квітня уряд оголосив чотириступеневий план повернення до нормального життя і скасування пов'язаних з коронавірусом обмежень. В першу чергу були відкриті ліси і парки. Більше людей могли заходити і в магазини, були ослаблені і обмеження кількості людей в церквах.

Після травневих свят був введений другий етап послаблення карантину  - по вихідних були відкриті будівельні магазини, також була дозволена діяльність готелів та інших місць розміщення - з відповідними обмеженнями. Також були відкриті деякі заклади культури: бібліотеки, музеї та художні галереї. З 6 травня також дозволили функціонувати яслам та дитячим садкам.

На третьому етапі повинні відкритися перукарні та косметичні заклади. Також дозволені спортивні заходи на відкритому просторі до 50 осіб. З 18 травня також повинні почати працювати ресторани.

На заключному етапі планується відкрити масажні салони та солярії, тренажерні зали, фітнес-клуби, а також театри і кінотеатри.

За останніми даними, у Польщі зафіксовано 15200 випадків коронавірусу, померли 756 осіб.

Теми: ПольщакоронавірускарантинCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДубінський за гроші шукав коріння в Румунії, щоб отримати паспорт ЄС - "Слідство.Інфо"

Зеленський про виклик посла в Грузію через Саакашвілі: Це помилка

фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко

Колишні "азовці" заявляють, що Білецький побив їх через Стерненка

Грузія викликала посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Усі головні новини...
Польща
У Польщі обурені зняттям меморіальних дощок жертвам Катинського злочину в РФ
Сейм Польщі схвалив голосування поштою на виборах президента
У Польщі перенесли вибори президента, які планували провести поштою
Останні новини
16:28
фотоУ Харківських чиновників провели одночасно 20 обшуків
16:26
Польща не планує подальшого послаблення карантину до 18 травня
16:23
За досвідом США: в уряді хочуть контролювати іноземні інвестиції у оборонну сферу
16:11
Влада Мінська відмовила у проведенні акції "Безсмертний полк" через коронавірус
15:59
Фальшива тривога: зараження коронавірусом в уряді Фінляндії не підтвердилось
15:55
Банківська система в Україні надліквідна – Смолій
15:51
Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів
15:50
Путін зробив виняток для України й Грузії у привітанні з Днем перемоги
15:33
Мінфін: Без голосування за "антиколомойський" закон переговори з МВФ неможливі
15:27
У Барселоні людям дозволили відпочивати на пляжах у певні години
Усі новини...