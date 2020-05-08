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Польща не планує послаблювати карантин до 18 травня

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:26

Польща з найближчого понеділка не переходитиме до наступного етапу послаблення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Уряд не хоче з нового тижня пом'якшувати заборони, тому що поки невідомо, які наслідки для здоров'я принесло, наприклад, відкриття в минулий понеділок торгових центрів.

Найближче ослаблення обмежень заплановано на 18 травня. Тоді мають відкритися тераси в барах, ресторанах і кафе. Також можуть бути ослаблені ліміти пасажирів у трамваях і автобусах.

У середині квітня уряд оголосив чотириступеневий план повернення до нормального життя і скасування пов'язаних з коронавірусом обмежень. В першу чергу були відкриті ліси і парки. Більше людей могли заходити і в магазини, були ослаблені і обмеження кількості людей в церквах.

Після травневих свят був введений другий етап послаблення карантину  - по вихідних були відкриті будівельні магазини, також була дозволена діяльність готелів та інших місць розміщення - з відповідними обмеженнями. Також були відкриті деякі заклади культури: бібліотеки, музеї та художні галереї. З 6 травня також дозволили функціонувати яслам та дитячим садкам.

На третьому етапі повинні відкритися перукарні та косметичні заклади. Також дозволені спортивні заходи на відкритому просторі до 50 осіб. З 18 травня також повинні почати працювати ресторани.

На заключному етапі планується відкрити масажні салони та солярії, тренажерні зали, фітнес-клуби, а також театри і кінотеатри.

За останніми даними, у Польщі зафіксовано 15200 випадків коронавірусу, померли 756 осіб.

Теми: ПольщакоронавірускарантинCovid-2019
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