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Кулеба в РБ ООН наголосив, що російська агресія триває вже довше, ніж Друга світова війна

П'ятниця, 8 травня 2020, 23:36

Міністр закордонних справ України наголосив, що російська агресія проти України триває вже довше, ніж Друга світова війна.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Уніан", про це він заявив у своєму виступі під час онлайн-засідання Ради Безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у виступі зазначив, що зі створенням ООН сподівалися, що світ стане більш мирним і застосування сили проти територіальної цілісності і політичної незалежності будь-якої держави стане немислимим. Водночас, Росія, будучи постійним членом Ради безпеки ООН, вдалася до таких дій.

"Російська агресія проти України, яка призвела до незаконної окупації Криму і деяких районів Донецької і Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга світова війна. Її результатом стало те, що понад 13 тисяч людей було вбито і більш ніж 27 тисяч поранено у самому серці Європи", - наголосив Кулеба.

Також міністр закордонних справ України висловив жаль з приводу того, що у сучасній Росії підносять роль Йосипа Сталіна.

"Завдяки цьому переслідується мета реабілітації тоталітарної держави з єдиним "непорочним" лідером на її чолі. Це слугує для імітації відчуття "бездоганності" режиму, для створення іміджу зовнішнього ворога і виправдання агресії Москви проти таких сусідів, як Україна і Грузія, і гібридних війн проти багатьох інших країн", - наголосив Кулеба.



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