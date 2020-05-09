Венедіктова привітала українців піснею Лещенка, який підтримував анексію Криму
Субота, 9 травня 2020, 14:01
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка, який раніше підтримав анексію Криму.
Джерело: Громадське, Венедіктова у Facebook
Деталі: Пост із відео та уривком з пісні вона опублікувала у Facebook зранку 9 травня.
Після шквалу критики Венедіктова видалила посилання на відео, але рядки з неї залишила.
Дослівно Венедіктова: "Пісня — символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року — це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лещенко — не символ. РФ — країна-агресор. І Крим — український. Не треба маніпулювати".
"Посилання видалила. Всі, кого ним образила, приношу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках".
Передісторія:
- У березні 2014 року Лещенко підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення діячів російської культури на підтримку агресивних дій Володимира Путіна в Україні.
- Усі підписанти, зокрема й Лещенко, після цього потрапили в "чорний список" Міністерства культури України за підтримку анексії Криму.
Українська правда