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Венедіктова привітала українців піснею Лещенка, який підтримував анексію Криму

Субота, 9 травня 2020, 14:01
Венедіктова привітала українців піснею Лещенка, який підтримував анексію Криму

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка, який раніше підтримав анексію Криму.

Джерело: Громадське, Венедіктова у Facebook

 
скріншот "Громадського"

Деталі: Пост із відео та уривком з пісні вона опублікувала у Facebook зранку 9 травня.

Після шквалу критики Венедіктова видалила посилання на відео, але рядки з неї залишила.

Дослівно Венедіктова: "Пісня — символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року — це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лещенко — не символ. РФ — країна-агресор. І Крим — український. Не треба маніпулювати".

"Посилання видалила. Всі, кого ним образила, приношу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках".

Передісторія:

  • У березні 2014 року Лещенко підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення діячів російської культури на підтримку агресивних дій Володимира Путіна в Україні.
  • Усі підписанти, зокрема й Лещенко, після цього потрапили в "чорний список" Міністерства культури України за підтримку анексії Криму.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваДень ПеремогианексіяКримРосія
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