Венедіктова привітала українців піснею Лещенка, який підтримував анексію Криму

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка, який раніше підтримав анексію Криму.

Джерело: Громадське, Венедіктова у Facebook

скріншот "Громадського"

Деталі: Пост із відео та уривком з пісні вона опублікувала у Facebook зранку 9 травня.

Після шквалу критики Венедіктова видалила посилання на відео, але рядки з неї залишила.

Дослівно Венедіктова: "Пісня — символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року — це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лещенко — не символ. РФ — країна-агресор. І Крим — український. Не треба маніпулювати".

"Посилання видалила. Всі, кого ним образила, приношу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках".

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