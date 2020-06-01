У травні на коронавірус захворіло майже 3 мільйони людей

У травні 2020 року у світі діагностували 2 916 193 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Станом на 1 травня, у світі було виявлено 3 343 056 людей хворих на коронавірус. За місяць кількість діагностованих випадків хвороби перевищила 6 мільйонів пацієнтів з COVID-19. У травні від COVID-19 померло понад 131 000 пацієнтів. Півтора мільйона хворих одужало.

У світі в 213 країнах зараз діагностовано 6 259 249 випадків захворювання на коронавірус, 2 844 019 пацієнтів вже одужали, 373 697 померли.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 1 837 170 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 514 849 хворих, на третьому Росія, де 405 843 пацієнтів з коронавірусом.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: