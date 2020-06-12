Головні новини четверга і ночі: мандат Вакарчука, антирекорд COVID-19

Вакарчук вдруге складає мандат нардепа, в Україні за добу виявили 689 хворих на коронавірус — актуальні новини 11 червня.

Про Вакарчука

Народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук заявив про складання мандату нардепа.

Він вважає, що свою місію виконав: привів прекрасну фракцію з професійних порядних людей у парламент.

Про антирекорд

В Україні — рекордні 689 нових випадків зараження коронавірусом за добу, загальна кількість хворих зросла до 29 070 осіб. Внаслідок ускладнень померли 854 особи, 13 141 пацієнт одужав.

Якщо в 10 та більше областях кількість нових хворих буде постійно зростати, карантинні заходи в Україні знову посилять — про це на засіданні уряду заявив прем’єр Шмигаль.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив добовий антирекорд захворюваності на коронавірус в країні "усуненням черги" з тест-зразків.

Інтерв’ю з Зеленським

Вийшла друга, політична частина-інтерв’ю нашої дводенної подорожі з президентом.

В розмові з УП Зеленський пригадує про те, як звільнили Гончарука та Богдана, пояснює, які посади могли обійняти Тігіпко та Хорошковський, відповідає на запитання про звільнення Авакова, розповідає про зустріч з Порошенком та говорить про відносини з олігархами.

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