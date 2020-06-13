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Байдени не фігурують у справі про хабар НАБУ і САП – Холодницький

Субота, 13 червня 2020, 14:19

Кандидат у президенти США Джозеф Байден та його син не фігурують у справі, пов’язаній з ексміністром природних ресурсів Миколою Злочевським, за закриття якої керівництву САП пропонувався хабар у розмірі 6 млн доларів.

Джерело: керівник САП Назар Холодницький і НАБУ Артем Ситник на брифінгу в суботу, повідомляє Укрінформ, Burisma Group

Пряма мова Холодницького: "Байден-молодший і Байден-старший у цьому конкретному провадженні не фігурують".

Деталі: У свою чергу Ситник закликав не перетворювати справу щодо спроби надання неправомірної вигоди на таку, що має політичний підтекст, і не робити "політичних спекуляцій".

Він наголосив, що неправомірну вигоду пропонували за закриття справи, в якій ідеться про причетність до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на підконтрольний Сергію Курченку "Реал Банк", і їх легалізації.

Водночас компанія Burisma Group заявила, що вона та її керівництво не мають відношення до участі в неправомірних діях, про яке оголосила САП.

Дослівно: "Компанія Burisma Group та її керівництво не мають жодного стосунку до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та деяких ЗМІ щодо участі в неправомірних діях. Задля уникнення спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень та припущень".

Що передувало: 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.

Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

У суботу Холодницький і Ситник повідомили, що до справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів керівникам НАБУ і САП за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

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Передісторія:

  • Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидат у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
  • В НАБУ повідомляли, що розслідування щодо компанії Burisma Limited не стосується періоду, коли син Байдена Хантер був одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

Українська правда
Теми: прокуратурахабарЗлочевський


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