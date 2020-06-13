Байдены не фигурируют в деле о взятке НАБУ и САП – Холодницкий

Кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын не фигурируют в деле, связанном с экс-министром природных ресурсов Николаем Злочевским, за закрытие которого руководству САП предлагали взятку в размере 6 млн долларов.

Источник: руководитель САП Назар Холодницкий и НАБУ Артем Сытник на брифинге в субботу, сообщает Укринформ, Burisma Group

Прямая речь Холодницкого: "Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют".

Детали: В свою очередь Сытник призвал не превращать дело в отношении попытки предоставление неправомерной выгоды на имеющее политический подтекст, и не делать "политических спекуляций".

Он отметил, что неправомерную выгоду предлагали за закрытие дела, в котором говорится о причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Сергею Курченко "Реал Банк", и их легализации.

В то же время компания Burisma Group заявила, что она и ее руководство не имеют отношения к участию в неправомерных действиях, о котором объявила САП.

Дословно: "Компания Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений".

Что предшествовало: 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн.

Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.

В субботу Холодницкий и Сытник сообщили, что к делу о предложении взятки в 6 миллионов долларов руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.

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