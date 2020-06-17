Комітет передав до Ради постанову про звільнення Авакова

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився внести в порядок денний сесії парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: пресслужба партії "Голос"

Дослівно: "Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова. Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову "Голосу" у порядок денний сесії".

Що було раніше: 5 червня проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ було зареєстровано у Верховній Раді під номером 3606 і передано на розгляд керівництву.

10 червня у партії "Голос" скаржилися, що за 6 днів постанова про звільнення Авакова так і не потрапила до правоохоронного комітету з будівлі Верховної Ради.

Довідка: Згідно зі статтею 18 закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єр-міністра або президента, а також із власної ініціативи.

Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

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