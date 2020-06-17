Комітет передав до Ради постанову про звільнення Авакова
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився внести в порядок денний сесії парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Джерело: пресслужба партії "Голос"
Дослівно: "Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова. Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову "Голосу" у порядок денний сесії".
Що було раніше: 5 червня проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ було зареєстровано у Верховній Раді під номером 3606 і передано на розгляд керівництву.
10 червня у партії "Голос" скаржилися, що за 6 днів постанова про звільнення Авакова так і не потрапила до правоохоронного комітету з будівлі Верховної Ради.
Довідка: Згідно зі статтею 18 закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єр-міністра або президента, а також із власної ініціативи.
Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.
Передісторія:
- О 9 ранку 5 червня під будівлею Верховної Ради зібрався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, навіть підпалили фаєрами "міліцейський бобік".
- Тоді Железняк говорив, що від 2 червня під проєктом постанови за відставку Авакова станом на вечір 4 червня зібрали близько 70 підписів.
- На годині запитань до уряду о 10-й ранку Аваков звітував про резонансні кримінальні події, зокрема тортури та зґвалтування у поліції Кагарлика. Говорив він і про справу журналіста Павла Шеремета, авто якого підірвали 20 липня 2016 року. Заявив, що його кар'єра не залежить від розслідування цього вбивства.