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Комітет передав до Ради постанову про звільнення Авакова

Середа, 17 червня 2020, 17:06
Комітет передав до Ради постанову про звільнення Авакова

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився внести в порядок денний сесії парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: пресслужба партії "Голос"

Дослівно: "Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова. Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову "Голосу" у порядок денний сесії".

Що було раніше: 5 червня проєкт постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ було зареєстровано у Верховній Раді під номером 3606 і передано на розгляд керівництву.

10 червня у партії "Голос" скаржилися, що за 6 днів постанова про звільнення Авакова так і не потрапила до правоохоронного комітету з будівлі Верховної Ради. 

Довідка: Згідно зі статтею 18 закону про Кабінет міністрів, Верховна Рада може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єр-міністра або президента, а також із власної ініціативи. 

Для ініціювання розгляду якогось питання у парламенті необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

Передісторія:

  • О 9 ранку 5 червня під будівлею Верховної Ради зібрався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, навіть підпалили фаєрами "міліцейський бобік".
  • Тоді Железняк говорив, що від 2 червня під проєктом постанови за відставку Авакова станом на вечір 4 червня зібрали близько 70 підписів. 
  • На годині запитань до уряду о 10-й ранку Аваков звітував про резонансні кримінальні події, зокрема тортури та зґвалтування у поліції Кагарлика. Говорив він і про справу журналіста Павла Шеремета, авто якого підірвали 20 липня 2016 року. Заявив, що його кар'єра не залежить від розслідування цього вбивства.

Українська правда

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Теми: АваковзвільненняВерховна РадаГолосМВС
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