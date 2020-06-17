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Комитет передал в Раду постановление об увольнении Авакова

Среда, 17 июня 2020, 17:06
Комитет передал в Раду постановление об увольнении Авакова

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Дословно: "Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова. Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" на повестку дня сессии".

Что было раньше: 5 июня проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел был зарегистрирован в Верховной Раде под номером 3606 и передан на рассмотрение руководству.

10 июня в партии "Голос" жаловались, что за 6 дней постановление об увольнении Авакова так и не попало в правоохранительный комитет из здания Верховной Рады.

Справка: Согласно статье 18 закона о Кабинете министров, Верховная Рада может уволить члена правительства по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента, а также по собственной инициативе. 

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Предыстория:

  • В 9 утра 5 июня под зданием Верховной Рады собрался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, даже подожгли файерами "милицейский бобик".
  • Тогда Железняк говорил, что со 2 июня под проектом постановления за отставку Авакова по состоянию на вечер 4 июня собрали около 70 подписей.
  • Во время часа вопросов к правительству в 10 утра Аваков отчитывался о резонансных криминальных событиях, в частности пытках и изнасиловании в отделении полиции Кагарлыка. Говорил он и о деле журналиста Павла Шеремета, авто которого взорвали 20 июля 2016 года. Заявил, что его карьера не зависит от расследования этого убийства.

Украинская правда
Темы: АваковувольнениеВерховная РадаГолосМВД
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