Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Комитет передал в Раду постановление об увольнении Авакова

Среда, 17 июня 2020, 17:06

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Дословно: "Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова. Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" на повестку дня сессии".

Что было раньше: 5 июня проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел был зарегистрирован в Верховной Раде под номером 3606 и передан на рассмотрение руководству.

10 июня в партии "Голос" жаловались, что за 6 дней постановление об увольнении Авакова так и не попало в правоохранительный комитет из здания Верховной Рады.

Справка: Согласно статье 18 закона о Кабинете министров, Верховная Рада может уволить члена правительства по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента, а также по собственной инициативе. 

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Предыстория:

  • В 9 утра 5 июня под зданием Верховной Рады собрался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, даже подожгли файерами "милицейский бобик".
  • Тогда Железняк говорил, что со 2 июня под проектом постановления за отставку Авакова по состоянию на вечер 4 июня собрали около 70 подписей.
  • Во время часа вопросов к правительству в 10 утра Аваков отчитывался о резонансных криминальных событиях, в частности пытках и изнасиловании в отделении полиции Кагарлыка. Говорил он и о деле журналиста Павла Шеремета, авто которого взорвали 20 июля 2016 года. Заявил, что его карьера не зависит от расследования этого убийства.

Украинская правда
Темы: АваковувольнениеВерховная РадаГолосМВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Комитет передал в Раду постановление об увольнении Авакова

обновлено от 14.15Кабмин продолжил карантин до 31 июля

фото (обновлено) В Одессе упал легкомоторный самолет: оба пилота погибли

фото, видео (обновлено)У офиса Зеленского задержали 15 человек

Зеленский предлагает сделать ВНО добровольным для выпускников школ

Мэры выйдут с презентацией своей новой партии - СМИ

Все главные новости...
Аваков
Дело Стерненка: Объясняем позицию защиты
Аваков хочет "отжать" организованную преступность на Запорожье
Аваков умыл руки от дела Шеремета: Президент и министр не управляют следствием
Последние новости
18:12
От 6 до 47 тыс. грн: МОН обнародовал стоимость контракта в вузах на 2020 год
18:11
Комитет Рады не поддержал обновленную программу действий правительства
18:02
Зеленский создал комитет по вопросам разведки при президенте
18:01
Кабмин принял решение о доплатах таможенникам во время карантина
17:45
Видео, фотоМассовая драка с участием сторонников Шария произошла в метро Киева
17:42
Гривня на межбанке немного окрепла к евро и доллару
17:39
Оккупанты убили украинского воина на Донбассе
17:39
Человека, который был в метро без маски, оштрафовали на 17 тысяч
17:38
В среду определят победителя конкурса на главу Ощадбанка — СМИ
17:29
Минздрав отменил ограничения на партнерские роды
Все новости...