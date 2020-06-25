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Суд залишив без розгляду позов Семочка про поновлення на посаді

Четвер, 25 червня 2020, 10:27
Суд залишив без розгляду позов Семочка про поновлення на посаді

Верховний Суд залишив без розгляду позов Сергія Семочка щодо звільнення з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Дослівно: "24 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки України".

Деталі: Семочко просив визнати протиправним та скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року № 143/2019 про його звільнення з посади першого заступника голови СЗР.

Також він просив поновити його на цій посаді.

Повний текст ухвали виготовлять протягом п’яти днів.

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Нагадаємо:

  • 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня.
  • Наразі відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський.
  • До того журналісти оприлюднили інформацію, що сім'я Семочка нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • Торік Верховний суд завернув позов Семочка про незаконне звільнення президентом, бо той не вклався у визначений законом термін.
  • 10 червня 2020 року у Держбюро розслідувань заявили, що прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру Порошенку у справі про призначення Семочка на посаду.

Українська правда

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Теми: Семочкорозвідкасуд
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