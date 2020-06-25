Суд залишив без розгляду позов Семочка про поновлення на посаді
Верховний Суд залишив без розгляду позов Сергія Семочка щодо звільнення з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
Джерело: пресслужба Верховного суду
Дослівно: "24 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки України".
Деталі: Семочко просив визнати протиправним та скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року № 143/2019 про його звільнення з посади першого заступника голови СЗР.
Також він просив поновити його на цій посаді.
Повний текст ухвали виготовлять протягом п’яти днів.
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Нагадаємо:
- 23 травня 2019 року Семочко подав позов до суду про незаконність указу президента Петра Порошенка, який звільнив Семочка 12 квітня.
- Наразі відповідачем у справі був новий президент Володимир Зеленський.
- До того журналісти оприлюднили інформацію, що сім'я Семочка нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
- НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
- Торік Верховний суд завернув позов Семочка про незаконне звільнення президентом, бо той не вклався у визначений законом термін.
- 10 червня 2020 року у Держбюро розслідувань заявили, що прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру Порошенку у справі про призначення Семочка на посаду.