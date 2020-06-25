Суд залишив без розгляду позов Семочка про поновлення на посаді

Верховний Суд залишив без розгляду позов Сергія Семочка щодо звільнення з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Дослівно: "24 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки України".

Деталі: Семочко просив визнати протиправним та скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року № 143/2019 про його звільнення з посади першого заступника голови СЗР.

Також він просив поновити його на цій посаді.

Повний текст ухвали виготовлять протягом п’яти днів.

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