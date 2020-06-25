Суд оставил без рассмотрения иск Семочко о восстановлении в должности
Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко об увольнении с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
Источник: пресс-служба Верховного суда
Дословно: "24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины".
Детали: Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 №143/2019 о его увольнении с должности первого заместителя председателя СВР.
Также он просил восстановить его на этом посту.
Полный текст постановления изготовят в течение пяти дней.
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Напомним:
- 23 мая 2019 года Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента. Петр Порошенко освободил Семочко 12 апреля.
- Теперь ответчиком по делу будет новый президент Владимир Зеленский.
- Ранее журналисты обнародовали информацию, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- НАБУ открыло дело Семочко по статье "незаконное обогащение". Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье "государственная измена".
- В прошлом году Верховный суд завернул иск Семочко о незаконном увольнении президентом, потому что тот не уложился в определенный законом срок.
- 10 июня 2020 года в Госбюро расследований заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко по делу о назначении Семочко на должность.