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Суд оставил без рассмотрения иск Семочко о восстановлении в должности

Четверг, 25 июня 2020, 10:27

Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко об увольнении с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Дословно: "24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины".

Детали: Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 №143/2019 о его увольнении с должности первого заместителя председателя СВР.

Также он просил восстановить его на этом посту.

Полный текст постановления изготовят в течение пяти дней.

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Напомним:

  • 23 мая 2019 года Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента. Петр Порошенко освободил Семочко 12 апреля.
  • Теперь ответчиком по делу будет новый президент Владимир Зеленский.
  • Ранее журналисты обнародовали информацию, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • НАБУ открыло дело Семочко по статье "незаконное обогащение". Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье "государственная измена".
  • В прошлом году Верховный суд завернул иск Семочко о незаконном увольнении президентом, потому что тот не уложился в определенный законом срок.
  • 10 июня 2020 года в Госбюро расследований заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко по делу о назначении Семочко на должность.

Украинская правда
Темы: Семочкоразведкасуд


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