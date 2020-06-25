Суд оставил без рассмотрения иск Семочко о восстановлении в должности

Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко об увольнении с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Дословно: "24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины".

Детали: Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 №143/2019 о его увольнении с должности первого заместителя председателя СВР.

Также он просил восстановить его на этом посту.

Полный текст постановления изготовят в течение пяти дней.

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Напомним: