Аваков зірвався на депутатку через запитання про вбитого поліцейськими хлопчика

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зірвався на депутатку "Голосу" Інну Совсун, яка попросила міністра публічно вибачитися перед батьками 5-річного Кирила Тлявова, за вбивство якого засудили поліцейських.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова: "Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен. Ви сказали неправду, коли сказали, що вбивці 5-річного Кирила Тлявова на свободі. Це не так. Один із них, колишній працівник поліції, зараз знаходиться в тюрмі. Двох відпустив суд з певними обов’язками два місяці тому. Один неповнолітній також має запобіжний захід.

Вчора були роковини смерті хлопчика. Поліція разом з тією сім’єю завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський.

Тому не треба спекулювати. Не вам мене повчати як кажуть "родіну любити". Я патріот до "мозга костєй" і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій".

Нагадаємо: 2 травня стало відомо, що двоє обвинувачених у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.

Під вартою залишився один підозрюваний — колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний — неповнолітній син Петровця — перебуває під особистим зобов'язанням.

«Я хочу, щоб ви вибачилися перед батьками Кирила Тлявова. І вибачилися перед дівчиною, яку поліція ґвалтувала в Кагарлику. Бо ми досі не почули визнання вашої персональної відповідальності», — так наша Інна Совсун звернулася до Авакова. Він відмовився pic.twitter.com/33tJJRsgom — Голос (@GolosZmin) June 5, 2020

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