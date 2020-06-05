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Аваков зірвався на депутатку через запитання про вбитого поліцейськими хлопчика

П'ятниця, 5 червня 2020, 11:05
Аваков зірвався на депутатку через запитання про вбитого поліцейськими хлопчика

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зірвався на депутатку "Голосу" Інну Совсун, яка попросила міністра публічно вибачитися перед батьками 5-річного Кирила Тлявова, за вбивство якого засудили поліцейських.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова: "Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен. Ви сказали неправду, коли сказали, що вбивці 5-річного Кирила Тлявова на свободі. Це не так. Один із них, колишній працівник поліції, зараз знаходиться в тюрмі. Двох відпустив суд з певними обов’язками два місяці тому. Один неповнолітній також має запобіжний захід.

Вчора були роковини смерті хлопчика. Поліція разом з тією сім’єю завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський.

Тому не треба спекулювати. Не вам мене повчати як кажуть "родіну любити". Я патріот до "мозга костєй" і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій".

Нагадаємо: 2 травня стало відомо, що двоє обвинувачених у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.

Під вартою залишився один підозрюваний — колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний — неповнолітній син Петровця — перебуває під особистим зобов'язанням.

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Передісторія:

  • 3 червня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
  • Тодішній директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
  • 18 липня 2019 року стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковГолосВерховна Радавбивстводіти
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