Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадовці Укртрансбезпеки вимагали хабарі з перевізників

Субота, 6 червня 2020, 14:40
Посадовці Укртрансбезпеки вимагали хабарі з перевізників

Правоохоронці затримали двох працівників Управління Укртрансбезпеки Вінниччини, які систематично вимагали неправомірну вигоду з вантажних перевізників.

Джерело: поліція Вінницької області

Деталі: Посадовців затримали на Київщині, де вони перебували у відрядженні, під час отримання ними чергової грошової вигоди від одного з перевізників.

Дослівно: "Слідством попередньо встановлено, що група службових осіб Укртансбезпеки у Вінницькій області, діючи за попередньою змовою, систематично вимагала та одержувала від перевізників, у тому числі іноземців, неправомірну вигоду за створення умов безперешкодного проїзду дорожніх пунктів, незважаючи на можливі порушення щодо ваги вантажу, кількості годин безперервного перебування за кермом транспортних засобів тощо.

Правоохоронцями зафіксовано ряд епізодів отримання неправомірної вигоди у такий спосіб еквівалентної від 500 до 2000 гривень за кожен транспортний засіб.

У ході обшуку транспортного засобу Укртрансбезпеки виявлено банкноти різних номіналів в українській гривні, румунських леях, російських рублях, євро та доларів США на загальну суму близько 70 тис. грн. Вказана сума, за версією правоохоронців, може бути так званим "чорним прибутком" затриманих лише за одну добу".

Деталі: Слідчим управлінням поліції проводиться розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки одержання неправомірної вигоди службовою особою), за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Вінницька областьполіціяхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Вінницька область
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
На Вінниччині Сили оборони відпрацьовують повітряні цілі ворога – ОВА
З військкомату на суд. Як колишні чиновники-корупціонери на роботу поновлюються
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: