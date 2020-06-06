Посадовці Укртрансбезпеки вимагали хабарі з перевізників

Правоохоронці затримали двох працівників Управління Укртрансбезпеки Вінниччини, які систематично вимагали неправомірну вигоду з вантажних перевізників.

Джерело: поліція Вінницької області

Деталі: Посадовців затримали на Київщині, де вони перебували у відрядженні, під час отримання ними чергової грошової вигоди від одного з перевізників.

Дослівно: "Слідством попередньо встановлено, що група службових осіб Укртансбезпеки у Вінницькій області, діючи за попередньою змовою, систематично вимагала та одержувала від перевізників, у тому числі іноземців, неправомірну вигоду за створення умов безперешкодного проїзду дорожніх пунктів, незважаючи на можливі порушення щодо ваги вантажу, кількості годин безперервного перебування за кермом транспортних засобів тощо.

Правоохоронцями зафіксовано ряд епізодів отримання неправомірної вигоди у такий спосіб еквівалентної від 500 до 2000 гривень за кожен транспортний засіб.

У ході обшуку транспортного засобу Укртрансбезпеки виявлено банкноти різних номіналів в українській гривні, румунських леях, російських рублях, євро та доларів США на загальну суму близько 70 тис. грн. Вказана сума, за версією правоохоронців, може бути так званим "чорним прибутком" затриманих лише за одну добу".

Деталі: Слідчим управлінням поліції проводиться розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки одержання неправомірної вигоди службовою особою), за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.