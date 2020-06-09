Єрмак вимагає від голів ОДА придумати "туристичні магніти" їхніх регіонів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами ОДА щодо питань розвитку туризму та поставив їм завдання протягом тижня підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму у своїх регіонах.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зокрема, потрібно визначити в кожній області по три-п’ять "туристичних магнітів" – найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.

На основі цих пропозицій буде розроблена загальнодержавна програма розвитку туризму в Україні та відповідні регіональні програми як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-чотирьох років та в подальші роки.

Голови ОДА також мають сформувати управління з питань розвитку туризму і організувати відповідні консультативно-дорадчі органи із залученням усіх зацікавлених сторін.

У зустрічі також взяли участь міністр культури Олександр Ткаченко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр розвитку економіки Ігор Петрашко та інші.

Пряма мова Єрмака: "Ми хочемо, щоб українці, не маючи можливості цього року поїхати за кордон, почали мандрувати нашою мальовничою країною".