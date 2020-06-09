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Єрмак вимагає від голів ОДА придумати "туристичні магніти" їхніх регіонів

Вівторок, 9 червня 2020, 23:51
Єрмак вимагає від голів ОДА придумати туристичні магніти їхніх регіонів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами ОДА щодо питань розвитку туризму та поставив їм завдання протягом тижня підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму у своїх регіонах. 

Джерело: пресслужба президента

Деталі:  Зокрема, потрібно визначити в кожній області по три-п’ять "туристичних магнітів" – найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.

На основі цих пропозицій буде розроблена загальнодержавна програма розвитку туризму в Україні та відповідні регіональні програми як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-чотирьох років та в подальші роки.

Голови ОДА також мають сформувати управління з питань розвитку туризму і організувати відповідні консультативно-дорадчі органи із залученням усіх зацікавлених сторін.

У зустрічі також взяли участь міністр культури Олександр Ткаченко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр розвитку економіки Ігор Петрашко та інші.

Пряма мова Єрмака: "Ми хочемо, щоб українці, не маючи можливості цього року поїхати за кордон, почали мандрувати нашою мальовничою країною".

Українська правда
Теми: Андрій Єрмактуризм
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