Вбивство Шеремета: з підозрюваної Дугарь зняли електронний браслет
Понеділок, 13 липня 2020, 14:47
Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь пом’якшили запобіжний захід: зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною.
Джерело: "Громадське радіо" з суду
Деталі: Дугарь та її адвокати частково вдоволені рішенням суду, адже захід пом’якшили, проте заявили, що будуть й надалі доводити непричетність Дугарь до справи.
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Нагадаємо: 4 липня у центрі Києва пройшла масова акція "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.