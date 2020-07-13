Вбивство Шеремета: з підозрюваної Дугарь зняли електронний браслет

Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь пом’якшили запобіжний захід: зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною.

Джерело: "Громадське радіо" з суду

Деталі: Дугарь та її адвокати частково вдоволені рішенням суду, адже захід пом’якшили, проте заявили, що будуть й надалі доводити непричетність Дугарь до справи.

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Нагадаємо: 4 липня у центрі Києва пройшла масова акція "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

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