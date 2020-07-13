Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Убийство Шеремета: с подозреваемой Дугарь сняли электронный браслет

Понедельник, 13 июля 2020, 14:47
Соня Лукашова, УП

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.

Источник: "Громадське радио" из суда

Детали: Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены решением суда, ведь меру пресечения смягчили, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность Дугарь к делу.

Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Напомним: 4 июня в центре Киева прошла массовая акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Темы: Дело Шеремета


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости

Два выстрела в голову: силовики раскрыли убийство священника в Киеве

Хулиганство, избиения, ДТП и семейные ссоры: виновника аварии под Киевом неоднократно судили

"Слуги" выносят на рассмотрение Рады закон Бужанского о языке

МИД предлагает пересмотреть украинский список "красных" и "зеленых" стран

Проект постановления о назначении вице-премьера промполитики срочно отозвали из ВР

Все новости...
Дело Шеремета
Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей
Дело Шеремета: суд отклонил апелляцию Антоненко
Дело Шеремета: апелляцию по аресту Антоненко третий раз перенесли
Последние новости
17:45
Подозреваемому в убийстве экс-министру Кожаре продлили арест
17:35
К 2100 году доля пожилых людей в странах ЕС может удвоиться - Евростат
17:34
Женщина притворилась супругой погибшего АТОшника и получила 1,2 млн грн соцвыплат
17:15
ВР приняла законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий
17:13
Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости
17:08
видеоРоссийский актер прилетел в Украину на съемки, а получил запрет на въезд
17:02
Вспышка коронавируса произошла в управлении миграционной службы в Одесской области – СМИ
16:44
Между военными Армении и Азербайджана продолжаются бои - СМИ
16:42
Более 50% немецких компаний хотят сохранить возможность работы из дома после пандемии
16:31
Полиция задержала киллера, причастного к убийству криминального авторитета во Львове
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!