Убийство Шеремета: с подозреваемой Дугарь сняли электронный браслет
Понедельник, 13 июля 2020, 14:47
Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.
Источник: "Громадське радио" из суда
Детали: Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены решением суда, ведь меру пресечения смягчили, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность Дугарь к делу.
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Напомним: 4 июня в центре Киева прошла массовая акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.