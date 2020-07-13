Убийство Шеремета: с подозреваемой Дугарь сняли электронный браслет

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.

Источник: "Громадське радио" из суда

Детали: Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены решением суда, ведь меру пресечения смягчили, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность Дугарь к делу.

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Напомним: 4 июня в центре Киева прошла массовая акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

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