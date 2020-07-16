Головні новини середи і ночі: конкуренти Зеленського, школи і COVID-19
У Зеленського є 2 головних конкуренти в другому турі, МОЗ анонсував умови роботи освітніх закладів: з понад 37,2°С у школи не пустять — актуальні новини 15 липня.
Про рейтинги
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то у другий тур до Зеленського потрапив би Юрій Бойко від ОПЗЖ або Петро Порошенко.
Рівень довіри українців до Зеленського продовжує знижуватися: нині йому довіряють 44% опитаних, тоді як ще у травні таких було 57%.
Про роботу шкіл
З вересня в школах учням і вчителям будуть вимірювати температуру — при 37,2°С і вище до закладів не пускатимуть. Також в школах будуть антисептики.
Про телеграм-канали Української правди
Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.
УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;
УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.
Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.
Про інші важливі новини
Київський 4-зірковий готель "Дніпро" продали на аукціоні за 1,1 мільярда гривень — його стартова ціна становила 81 мільйон гривень.
Верховна Рада на прохання фракції "Слуга народу" зняла з розгляду проєкт постанови про зменшення у чотири рази кількості районів в Україні.
Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.
Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус в 835 осіб, 15 людей померли, водночас 977 осіб одужало.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови від 15 липня про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.
Кандитатом на посаду глави НБУ став голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.
З 16 липня громадяни України зможуть в’їхати до Болгарії без проходження двотижневого карантину та без тесту на коронавірус.