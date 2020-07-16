Главные новости среды и ночи: конкуренты Зеленского, школы и COVID-19

У Зеленского есть 2 главных конкурента во втором туре, Минздрав анонсировал условия работы образовательных учреждений: с более 37,2°С в школы не пустят — актуальные новости 15 июля.

О рейтингах

Если бы президентские выборы прошли в ближайшее время, то во второй тур к Зеленскому попал бы Юрий Бойко от ОПЗЖ или Петр Порошенко.

Уровень доверия украинцев к Зеленскому продолжает снижаться: сейчас ему доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае таких было 57%.

О работе школ

С сентября в школах ученикам и учителям будут измерять температуру — при 37,2°С и выше в учреждения пускать не будут. Также в школах будут антисептики.

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