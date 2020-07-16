Рада таки візьметься за скандальний законопроєкт Бужанського

Верховна Рада опублікувала прядок денний на 17 липня, в якому присутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Джерело: порядок денний Ради

Деталі: Нардепи планують розглянути близько 70 питань протягом п’ятниці, серед яких – законопроєкт Бужанського.

Спершу законопроєкт хотіли розглянути 16 липня.

Довідково: Законопроєкт Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

Передісторія:

13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту законопроєкт Бужанського.

Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту.

Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту.

Під Верховною Радою зранку 16 липня відбулася акція проти законопроєкту.

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