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Рада таки візьметься за скандальний законопроєкт Бужанського

Четвер, 16 липня 2020, 19:11
Рада таки візьметься за скандальний законопроєкт Бужанського
фото: Укрінформ

Верховна Рада опублікувала прядок денний на 17 липня, в якому присутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Джерело: порядок денний Ради

Деталі: Нардепи планують розглянути близько 70 питань протягом п’ятниці, серед яких – законопроєкт Бужанського.

Спершу законопроєкт хотіли розглянути 16 липня.

Довідково: Законопроєкт Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

Передісторія:

  • 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту законопроєкт Бужанського.
  • Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту. 
  • Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту.
  • Під Верховною Радою зранку 16 липня відбулася акція проти законопроєкту.

Нагадаємо:

  • Бужанський потрапив до Ради як мажоритарник "Слуги народу". Обирався у 25 окрузі, що в Дніпропетровській області. Він член комітету Ради щодо правоохоронної діяльності. На час обрання працював менеджером в ТОВ "Арна".
  • Бужанський відкрито виступає проти Революції гідності та не приховує, що підтримував Януковича.
  • Раніше нардеп обізвав журналістку "тупою вівцею", бо вона сказала, що Бужанський "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича". 
  • Одного разу нардеп побився у Раді із своїм колегою Гео Леросом. Бужанський накинувся на Лероса нібито через те, що той образив у чаті депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук.

Українська правда

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Теми: Верховна Радамова
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