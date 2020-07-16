Рада таки возьмется за скандальный законопроект Бужанского

Верховная Рада опубликовала прядок дня на 17 июля, в котором присутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Источник: повестка дня Рады

Детали: Нардепы планируют рассмотреть около 70 вопросов в течение пятницы, среди которых - законопроект Бужанского.

Сначала законопроект хотели рассмотреть 16 июля.

Предыстория:

13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дняработы парламента законопроект Бужанского.

Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.

Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживатьего при вынесении в зал.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кременьвыступил против законопроекта.

Под Верховной Радой утром 16 июля прошла акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.

Напомним: