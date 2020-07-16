Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада таки возьмется за скандальный законопроект Бужанского

Четверг, 16 июля 2020, 19:11
Рада таки возьмется за скандальный законопроект Бужанского

Верховная Рада опубликовала прядок дня на 17 июля, в котором присутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Источник: повестка дня Рады

Детали: Нардепы планируют рассмотреть около 70 вопросов в течение пятницы, среди которых - законопроект Бужанского.

Сначала законопроект хотели рассмотреть 16 июля.

Предыстория:

  • 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дняработы парламента законопроект Бужанского.
  • Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.
  • Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживатьего при вынесении в зал.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кременьвыступил против законопроекта.
  • Под Верховной Радой утром 16 июля прошла акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.

Напомним:

  • Бужанский попал в Раду как мажоритарщик "Слуги народа". Избирался в 25 округе, что в Днепропетровской области. Он член комитета Рады по правоохранительной деятельности. На момент избрания работал менеджером в ООО "Арна".
  • Бужанский открыто выступает против Революции достоинства и не скрывает, что поддерживал Януковича.
  • Ранее нардеп обозвал журналистку "тупой овцой", потому что она сказала, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича".
  • В прошлом году нардеп подрался в Раде со своим коллегой Гео Лерос. Бужанский набросился на Лероса якобы потому, что тот оскорбил в чате депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Украинская правда
Темы: Верховная Радаязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: