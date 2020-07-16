Рада таки возьмется за скандальный законопроект Бужанского
Четверг, 16 июля 2020, 19:11
Верховная Рада опубликовала прядок дня на 17 июля, в котором присутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".
Источник: повестка дня Рады
Детали: Нардепы планируют рассмотреть около 70 вопросов в течение пятницы, среди которых - законопроект Бужанского.
Сначала законопроект хотели рассмотреть 16 июля.
Предыстория:
- 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дняработы парламента законопроект Бужанского.
- Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.
- Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживатьего при вынесении в зал.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кременьвыступил против законопроекта.
- Под Верховной Радой утром 16 июля прошла акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.
Напомним:
- Бужанский попал в Раду как мажоритарщик "Слуги народа". Избирался в 25 округе, что в Днепропетровской области. Он член комитета Рады по правоохранительной деятельности. На момент избрания работал менеджером в ООО "Арна".
- Бужанский открыто выступает против Революции достоинства и не скрывает, что поддерживал Януковича.
- Ранее нардеп обозвал журналистку "тупой овцой", потому что она сказала, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича".
- В прошлом году нардеп подрался в Раде со своим коллегой Гео Лерос. Бужанский набросился на Лероса якобы потому, что тот оскорбил в чате депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.
Украинская правда