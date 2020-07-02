Висловлювання Медведчука в ефірі "112 Україна" загрожують нацбезпеці України – регулятор

2 липня Національна рада вирішила призначити позапланову перевірку телеканалу логотип "112 Україна" – мовника перевірять в контексті поширення закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також обов’язку телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію.

Джерело: пресслужба Нацради

Деталі: Моніторингом регуляторного органу в ефірі телеканалу 22 – 24 червня зафіксовано проілюстрований коментар народного депутата Віктора Медведчука до телепередач "LIVE" і "ПРАЙМ". Він звучав 22 і 23 червня – 5 разів, 24 червня – один раз.

У ньому політик схвально оцінює ініціативи російського президента в міжнародній політиці і висловлює оптимізм щодо їх реалізації.

У Нацраді зазначили, що ці думки він виклав журналістам "Російської газети", яка є друкованим органом уряду країни-окупанта, щодо статті президента РФ Володимира Путіна в американському журналі The National Interest. У ній ішлося про трактування російським президентом причин Другої світової війни, глобальні наслідки і переосмислення в сучасному глобалізованому суспільстві.

У цій статті Путін поклав відповідальність за початок війни, крім нацистської Німеччини, на провідні держави того часу – Велику Британію, Францію, Польщу.

Зовнішньополітичні відомства Великої Британії, Польщі, Латвії, Естонії та інших країн розкритикували статтю Путіна, звинувативши російського президента в спотворенні історичних фактів.

Також Медведчук у ще одному коментарі, що звучить в ефірі мовника, оцінює ініціативу президента країни-агресора як таку, що дасть змогу припинити численні інсинуації на адресу Радянського Союзу. Тобто в передачі звучить лише позиція, яку нині відстоює офіційна Москва, і яка не дає всебічного аналізу і трактування політики Радянського Союзу у Другій світовій війні.

У жодному виступі ведучих чи промовах гостей телепередач "LIVE" і "ПРАЙМ" упродовж 22 – 24.06.2020, повідомляє регулятор, не було подано інформації та оцінки в контексті актуальної на сьогодні ситуації зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Дослівно: "Продемонстрована в ефірі телеканалу "112 Україна" позиція Медведчука стосовно статті Путіна у контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду, такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожує створенням серйозної міжнародної напруженості, що становить загрозу національній безпеці України".

Нагадаємо: Нацрада перевірить телеканал "112 Україна" після карантину ще з однієї причини – за трансляцію російського мультфільму.